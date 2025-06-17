США перебрасывают авианосную группу во главе с кораблем USS Nimitz на Ближний Восток. Это осуществляется для защиты воинского контингента в регионе.

Данная информация приводится в сообщении представителя Пентагона, которого цитирует РИА Новости.

«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности», — заявил представитель военного ведомства.

По его словам, также ВМС США продолжают операции в Восточном Средиземноморье в интересах нацбезопасности страны.

«США не собираются наносить удары по Ирану, но будут защищать свои интересы в регионе», — заявили в Пентагоне.