С 2018 года указами и распоряжениями азербайджанского лидера Ильхама Алиева было реализовано пять пакетов социальных реформ, охватывающих более 4 млн граждан, в рамках которых наряду с повышением заработной платы и пенсий, также возросли пособия и стипендии.

Об этом было сказано на очередном заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает «Репорт».

В ходе мероприятия отмечалось, что граждане, чьи пособия и пенсии увеличены, начнут получать выплаты с надбавкой уже со следующего месяца. В целом ежегодные средства, направляемые на выплаты пособий и пенсий, в период с 2018 по 2025 год увеличились в 5 раз. В 2025 году объем средств, выделяемых ежегодно на выплату пенсий, превысил 7,2 млрд манатов, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом.