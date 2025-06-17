Возле Ормузского пролива после столкновения горят два танкера.

СМИ пишут, что один из них принадлежит российскому теневому флоту.

Bloomberg информирует, что танкер Adalynn под флагом Антигуа и Барбуды часто курсировал между российским портом Усть-Луга в Балтийском море и западным побережьем Индии. Данные ее страховщика отсутствуют в отраслевых базах данных.

Согласно информации береговой охраны ОАЭ, удалось спасти 24 члена экипажа Adalynn. При этом подробностей ситуации на Front Eagle в ОАЭ не предоставили.

По информации Bloomberg, инцидент пока не связывают с ирано-израильским конфликтом. Bloomberg получил от агентства в сфере морской безопасности Vanguard Tech уведомление, согласно которому пока нет оснований подозревать «преступный умысел» в этом инциденте.