В Азербайджане, как уже ранее сообщал Minval, начинается очередной этап сертификации педагогов. На этот раз на профпригодность будут проверены порядка 20 тысяч учителей химии, физики, биологии, информатики и географии. Кандидаты, в ходе тестирования правильно ответившие на 51% вопросов и более, смогут получить надбавки к ежемесячной заработной плате в размере до 35%.

Сертификация к тому же покажет, какой педагог выгодно отличается от своих коллег по профессиональным качествам. В связи с этим в обществе возникли опасения, что подобного рода отбор педагогов, который изначально преследовал благие цели, может спровоцировать очередную волну коррупции в школах. Ведь уже известны случаи, когда родители выпускников четвертого класса собирали деньги в качестве дани директору школы, чтобы тот назначил их детям только самых сильных педагогов по предметам.

В Государственном агентстве дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования не исключают вероятность такой угрозы.

«Вполне понятно желание родителей касательно того, чтобы их дети учились у сильных педагогов. Но из-за наличия каких-либо случаев, бросающих тень на благие инициативы, их нельзя приостанавливать. В отношение таких директоров школ будут приняты административные меры», — заявила заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования Вяфа Ягублу.

Тем временем в Госагентстве категорически отрицают наличие фактов коррупции в начальных классах, поскольку там родители, отдавая ребенка в первый класс, выбирают желаемого педагога в электронном формате, что всячески исключает их контакт с руководством школ. Но вот то, что происходит в старших классах, комментировать не стали.

Тем не менее с каждым годом в системе образования появляется все новые и новые статьи нелегальных расходов, на которые охотно или не очень скидываются родители школьников.