После обретения Азербайджаном независимости отношения между Баку и Тегераном носили некий волнообразный характер. Они развивались по определённой синусоиде, когда периодически напряжённость между странами сменялась оттепелью и наоборот. Основной причиной ухудшения отношений, безусловно, являлась позиция Ирана в карабахском вопросе, когда Тегеран, на словах декларируя нейтралитет, неизменно поддерживал Армению в её агрессорской политике против Азербайджана. Особенно антиазербайджанские действия с иранской стороны мы наблюдали в ходе 44-дневной войны.

Помимо того что Тегеран выступал в роли перевалочного пункта для российских самолётов со смертоносным грузом, предназначенным для Армении, южный сосед ещё и вторгся на нашу территорию. Напомним, что 17 октября 2020 года подразделения Вооружённых сил Азербайджана освободили посёлок Худаферин, после чего передовые отряды ВС Азербайджана продвигались вдоль реки Араз по направлению к плотине Худаферинской ГРЭС. Но, обогнув плотину и выдвигаясь в сторону Зангилана, передовые отряды азербайджанских ВС натолкнулись на подразделения иранской армии. Фактически Иран, наплевав на международное право о неприкосновенности границ, пытался в этом конфликте задействовать и своих военных.

В ту же ночь по дипломатическим каналам до сведения Тегерана был доведён резкий протест Азербайджана о недопустимости вторжения иранской армии на его суверенную территорию. В результате через сутки иранские военные покинули нашу территорию. После победы в 44-дневной войне Баку не раз сталкивался с недружелюбным отношением со стороны Тегерана, к примеру, в виде проведения двух военных учений на границе с нашей страной в течение короткого времени.

Ещё одним фактором неприятия Ираном Азербайджана являются тесные отношения Баку и Тель-Авива. Азербайджан традиционно поддерживает хорошие отношения с Израилем, что вызывает недовольство Ирана. Иран считает Израиль своим основным врагом в регионе, и сотрудничество Азербайджана с ним воспринимается им как угроза. Однако в последнее время отношения между Ираном и Азербайджаном существенно улучшились. К примеру, вспомним тёплые слова президента соседней страны Масуда Пезешкиана, сказанные им в адрес Азербайджана на азербайджано-иранском бизнес-форуме в апреле этого года в Баку.

Кроме того, иранский президент заявил, что Иран признаёт суверенное право Азербайджана и азербайджанского народа на Карабах. А в мае этого года и вовсе прошли военные учения «Араз-2025» с участием военнослужащих двух стран, что является позитивной динамикой в отношениях Ирана и Азербайджана.

Однако определённые силы в Иране, имеющие устойчивые позиции даже в политическом истеблишменте Тегерана, не заинтересованы в добрососедстве между двумя странами. Они на протяжении долгого времени усиленно раздували миф о якобы наличии в Азербайджане «израильских военных баз», нацеленных на Иран. Несмотря на опровержение официального Баку, эти бредовые мысли целенаправленно внедрялись в общественное сознание наших южных соседей.

И вот сегодня, когда в отношениях с Ираном у Азербайджана в настоящее время наблюдается положительная динамика, некоторые недоброжелатели в соседней стране пытаются вбить клин между двумя государствами. Это довольно опасная тенденция, особенно в то время, когда произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Враждебно настроенные круги в это нелёгкое для Тегерана время, вместо того чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию в регионе, предпринимают все усилия, чтобы представить нашу страну в негативном свете.

Одним из таких персонажей является некий Салар Сейфеддин, который позиционирует себя историком и политологом и неизменно занимает ярую антиазербайджанскую позицию. На фоне ирано-израильской войны этот «политолог» для дискредитации Азербайджана выудил из «захламлённого чулана» сказки об «израильских базах» в новой интерпретации.

Так, Салар Сейфеддин сделал следующую запись в соцсетях:

«Какова была роль Баку в бомбардировке Тебриза?

— Нарушение радиолокационного контроля через старый центр Габалы (оставшийся со времён большевиков), который находился во владении Израиля.

— Запуск израильских беспилотников из Нахчывана и Карабаха в сторону Тебриза.

— Шпионская и разведывательная деятельность в Тебризе предательских, диверсионных агентов».

Сказать, что это сущий бред, — ничего не сказать. Все эти инсинуации опираются не на конкретные факты, которых нет и быть не может, а являются плодом больного воображения Салара Сейфеддина. Стоит отметить, что это не впервой, когда иранский «эксперт» открыто выражает свою неприязнь к Азербайджану. Так, ещё в апреле 2022 года его взбесило то, что в Карабахе прошёл съезд азербайджанцев мира. Он даже «пригрозил», что «это означает объявление войны иранской нации и провокацию на границе».

«Согласно конституции Ирана, обязанностью Министерства иностранных дел является защита территориальной целостности страны. В противном случае вмешается армия», — сотрясал воздух «политолог».

А когда в ноябре 2022 года посольство Ирана в Азербайджане поздравило нашу страну с годовщиной победы в 44-дневной войне, Салар Сейфеддин и вовсе пришёл в ярость: «Посольство Ирана в Баку вместе с посольством Израиля поздравляет с годовщиной создания израильских и такфиристских сил у северо-западных границ нашей страны! Потом ищем диверсантов и сепаратистов на Луне. Это посольство не имеет никакого отношения к Ирану».

И вот сегодня этот горе-эксперт, разыгрывая «израильскую карту» в контексте с Азербайджаном, в очередной раз демонстрирует свою глупость и ненависть не только к Израилю, но и к Азербайджану. Даже создаётся впечатление, что Баку он ненавидит ещё сильнее.

Между тем на следующий день после начала ирано-израильской войны глава МИД нашей страны Джейхун Байрамов для особо тупых заявил, что «Азербайджан не позволит использовать свою территорию силам какой-либо другой страны против третьей, в том числе против соседнего и дружественного Ирана».

Возможно, Салар Сейфеддин своим провокационным заявлением хотел оправдать бездарность и некомпетентность иранских спецслужб, которые «профукали» под самым носом завод секретной разведки «Моссад» по выпуску беспилотных аппаратов. И сделал это неуклюже.

Тут следует напомнить, что в конце декабря 2024 года на религиозном мероприятии со стороны радикально настроенных в отношении Азербайджана и Турции лиц прозвучали оскорбления в адрес президентов двух стран. Но что примечательно, в самом Иране оскорбительные заявления, наносящие вред двусторонним отношениям, подверглись осуждению.

Так, глава парламентской группы дружбы Иран—Азербайджан в парламенте Исламской Республики Седиф Бадри сказал, что «необдуманные заявления и слова одного из присутствующих на церемонии в Ардебиле в адрес президента Азербайджана не имеют ничего общего с официальной позицией Ирана».

Депутат сообщил, что направил азербайджанцам письмо.

«Аятолла Сейед Хасан Амели сделал тому человеку предупреждение и категорически не согласился с его заявлениями», — отметил тогда Бадри.

Подобные опасные заявления, периодически озвучиваемые провокаторами, говорят о том, что эти люди всеми силами, как отмечалось выше, пытаются испортить добрососедские отношения между Тегераном и Баку. Но такие, как Салар Сейфеддин и ему подобные, выступая с подобными инсинуациями в адрес Баку, да ещё в период войны с Израилем, наносят вред собственной стране. Тем более что Азербайджан, не вмешиваясь в войну, всегда готов протянуть руку помощи своему соседу в решении гуманитарных проблем. И в этом вопросе поддержку Баку трудно переоценить.