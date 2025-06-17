С завтрашнего дня начинается сертификация педагогов 2025 года. Об этом заявил замдиректора Государственного агентства дошкольного и общего образования Вяфа Ягублу.

«Мы выбираем педагогов, которые являются образцом для подражания ученикам. Мы уверены, что через 10 лет после очередного цикла сертификации в школах будут работать высококвалифицированные педагоги, и родителям больше не придётся менять или выбирать школы. Наша цель — добиться того, чтобы школы отличались по уклонам, а не по наличию в ней квалифицированных педагогов», — сказала представительница Госагентства.

Сертификация педагогов нужна также для диференцированной оценки учителей и выплаты заработной платы. У педагогов, набравших около 25 баллов, есть один шанс, чтобы исправить свои показатели. В этом году к сертификации будут привлечены учителя географии, физики, химии, биологии и информатики.

«Мы заинтересованы, чтобы все учителя набрали выше 51 бала и смогли получить надбавку к зарплате в районе 35%»,- заключила Вяфа Ягублу.

К процессу сертификации привлекаются педагоги спустя пять лет после централизованного приёма на работу. Лица старше 60, женщины в положении и находящиеся в дикретном отпуске временно освобождаются от сертификации.

За последние годы минобразования провело сертификацию 65 тысяч педагогов. В результате 37 тысяч получили надбавки к зарплате в районе 10%, 17 тыс — 35%. Отмечено, что 4662 педагога сумели набрать 51-60 баллов на предыдущих экзаменах по сертификации. Всего педагогам даётся 60 вопросов и 129 минут на ответы. Сертификация проходит в электронной форме, в специальных залах, оснащённых компьютерами.