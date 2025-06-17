Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и его белорусский коллега генерал-лейтенант Виктор Хренин провел переговоры.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес, сообщает Министерство обороны Беларуси.

«У нас нет проблем ни в отношениях, ни во взаимопонимании. Нам нужно лишь провести ревизию по основным направлениям сотрудничества», — констатировал генерал-лейтенант Виктор Хренин, обращаясь к азербайджанскому коллеге.

Министр обороны Беларуси подчеркнул, что сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости:

«Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном носит открытый характер и отличается высоким уровнем разностороннего диалога. Его фундаментом являются братские связи между нашими народами. В очередной раз хочу подчеркнуть высокий уровень наших двусторонних отношений в военной сфере, а главное — имеющиеся обоюдную заинтересованность и потенциал для их дальнейшего углубления».

В свою очередь Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанская сторона высоко ценит военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, а также нацелена на его углубление.

«Обмен делегациями — это не только обмен опытом, но и сближение наших стран. У нас общая история, каждый второй азербайджанец погиб во время Великой Отечественной войны. И пока существует Азербайджан, мы будем хранить память о тех событиях», — подчеркнул генерал-полковник Закир Гасанов.