В Актау состоялась торжественная церемония открытия совместных учений «Каспийский бриз – 2025» Военно-морских сил Казахстана и Азербайджана, передает Минобороны Казахстана.

В ней приняли участие командование и военнослужащие двух государств. Традиционно мероприятие началось с исполнения военным оркестром государственных гимнов и поднятия флагов двух стран.

Воинские контингенты приветствовали первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана – начальник главного штаба капитан 1 ранга Канат Ниязбеков и первый заместитель командующего Военно-морскими силами Азербайджана – начальник штаба капитан 1 ранга Теймур Муршудов.

Совместные учения направлены на повышение безопасности объектов морской экономической деятельности, пунктов базирования военно-морских сил и судоходства.

Учения будут способствовать укреплению двустороннего взаимодействия и обмену профессиональным опытом.

Мероприятие завершилось соревнованиями по мини-футболу, армрестлингу, перетягиванию каната и плаванию, что способствовало укреплению сплоченности военных моряков обеих стран.