Российские туристы после обострения ситуации на Ближнем Востоке продолжают покидать Иран через сухопутную границу с Азербайджаном, сообщают российские СМИ.

В том числе выехали из Ирана 90 человек съемочной группы сериала «Трудно быть богом» и 51 член Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Только за прошедшие сутки Иран через Азербайджан покинули порядка 200 россиян.

Пришлось «очень долго ждать» открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа, рассказала вчера профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

После этого группа пешком перешла границу. В Азербайджане для россиян подготовили комфортабельные автобусы до Баку.