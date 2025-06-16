Изменений в возвращении азербайджанских паломников с Хаджа нет.

Как сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири, все проходит по плану. Сегодня в промежутке между 11:00 и 12:00 по местному времени первая группа паломников вылетит из Международного аэропорта Медины в Баку.

По его словам, прилет в столицу ожидается с 17:00 до 18:00 по местному времени. «Все в порядке. Никаких изменений в связи с текущей ситуацией нет», — подчеркнул он.