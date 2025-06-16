Число погибших в результате иранских ракетных ударов по Израилю возросло до 16. Jerusalem Post сообщило об этом со ссылкой на Организацию по опознанию жертв катастроф (ZAKA).

«Еще два тела были найдены под обломками в Бат-Яме утром в понедельник после ракетного удара Ирана», – сообщило издание со ссылкой на ZAKA.

Отмечается, что только в этом городе число погибших в результате ракетных ударов составляет девять человек.

Таким образом, число погибших в Израиле в результате ракетных ударов Ирана с пятницы достигло 16 человек. Кроме того, сообщается о не менее 390 раненых.