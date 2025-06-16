Резкий скачок цен на нефть после нападения Израиля на Иран сузит возможности президента США Дональда Трампа в решении других геополитических проблем, пишет Financial Times. Аналитики предупреждают: рост цен может спровоцировать инфляцию в США.

Глава ClearView Energy Partners Кевин Бук отметил, что увеличение добычи ОПЕК+ даёт пространство либо для перебоев поставок, вызванных конфликтом, либо для новых санкций против России, но не для обоих одновременно. По его словам, Трамп может прибегнуть к использованию Стратегического нефтяного резерва США, если ситуация затянется или поставки с Ближнего Востока окажутся под угрозой.

Кроме того, Трамп может обратиться к Саудовской Аравии с просьбой нарастить добычу, однако это поставит Эр-Рияд в затруднительное положение. Иран — один из основателей ОПЕК, и вмешательство Саудовской Аравии может подорвать текущую разрядку между Тегераном и арабскими странами региона.