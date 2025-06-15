В селе Кюрдамире произошел прорыв магистрального водопровода, который обеспечивал питьевой водой город и четыре села одноименного района.

Происшествие имело место накануне, 14 июня в вечерние часы, уточняет «Репорт».

На место происшествия немедленно была привлечена техника и живая сила Кюрдамирского управления эксплуатации мелиоративных систем, осуществляются необходимые работы по устранению последствий аварии.

Заместитель начальника управления Арзу Шахбазов поведал, что ЧП произошло на 560-мм водопроводе на линии Кюлюллю-Кюрдамир, обеспечивающей питьевой водой 21 тыс. жителей, водоснабжение будет возобновлено в ближайшие часы.