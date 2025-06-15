Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью Fox News, что президент США Дональд Трамп был заранее проинформирован об атаке на Иран. Он назвал сотрудничество с США «беспрецедентным» и подчеркнул, что израильская разведка делится с Вашингтоном каждой крупицей информации.

По его словам, цель Израиля — не деэскалация, а полное сдерживание Ирана, который он охарактеризовал как «экзистенциальную и смертельную угрозу» для Израиля, стран Персидского залива, США и Европы. Нетаньяху также допустил, что военные удары могут привести к смене режима в Иране.

Он утверждает, что что 80% иранского населения хотело бы свергнуть руководство страны.