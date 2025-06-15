В Харькове по инициативе Почетного консульства Азербайджана прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню национального спасения.

В мероприятии приняли участие почетный консул Афган Салманов, почетный президент Харьковского дипломатического клуба, почетный гражданин города Харьков, депутат Харьковского областного совета Сергей Чернов, председатель правления Харьковского отделения Национального союза художников, народный художник Украины Виктор Ковтун, председатель Совета почетных граждан Харьковской области Николай Титов, академик Инженерной академии, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Сергей Гусаров, народный художник Украины Катиб Мамедов, председатель Общества азербайджанских женщин «Айнур Хатун» Харькова Кифаят Джафарова, председатель Харьковского областного общества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг» Мурад Омаров, председатель ОО «Международный центр исламского искусства и культуры» Агамирза Нуриев, протодиакон Максим Талалай — клирик Озерянского храма города Харьков, заведующий Церковно-историческим музеем, а также представители культурной и научной сфер, религиозных организаций, почетные граждане города и области, сообщает «Азертадж».

Торжественная часть началась с исполнения гимнов Азербайджана и Украины.

В ходе мероприятия выступающие отметили выдающуюся роль Гейдара Алиева в установлении дружественных отношений между украинским и азербайджанским народами, а также выразили благодарность Азербайджану за масштабную гуманитарную поддержку в современных условиях.

В.Ковтун передал Почетному консульству портрет общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Почетный консул А.Салманов вручил В.Ковтуну благодарственное письмо за прекрасный подарок.