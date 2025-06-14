В связи с ростом пассажиропотока AZAL увеличивает количество рейсов по внутренним и международным направлениям в июне.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, по маршруту Баку – Нахчыван – Баку уже запланированы дополнительные рейсы. В праздничные дни их число достигнет 12 в сутки. Всего в июне по этому направлению ожидается более 430 рейсов.

По маршруту Баку – Стамбул – Баку добавлены рейсы на 26 и 29 июня, увеличив общее число до трёх в день.

С 2 июля расширяется программа полётов в Центральную Азию: рейсы в Ташкент — по вторникам, в Алматы — по средам, в Астану — по четвергам. По каждому маршруту запланировано по шесть рейсов в неделю.

AZAL рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и ознакомиться с расписанием на сайте www.azal.az, в мобильном приложении или у аккредитованных агентств.