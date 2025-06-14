На 15–16 июня в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана объявлены «жёлтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку, на Абшероне, а также в Нахчыванской АР, Мингячевире, Дашкесане, Нафталане, Геранбое, Гобустане, Гаджигабуле и Кяльбаджаре будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с.

В Гяндже, Самухе, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гёйгёле, Сальяне, Нефтчале, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Габале, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Билясуваре, Джалилабаде, Зангилане, Губадлы, Шуше, Ходжавенде, Ханкенди, Агдаме, Агдере, Физули, Имишли, Бейлагане, Лачыне, Джебраиле, Тертере, Барде, Евлахе, Агджабеди, Саатлы, Сабирабаде, Ширване, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Хызы и Сиязане ожидается западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.