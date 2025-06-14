Опубликован список высокопоставленных командиров, ликвидированных в результате массированных израильских ударов. По предварительным данным, среди погибших – ключевые фигуры командования Вооружёнными силами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В списке значатся:

генерал Мохаммад Хоссейн Багери – начальник Генштаба ВС Ирана;

генерал Хоссейн Салами – главнокомандующий КСИР;

генерал Амир Али Хаджизаде – командующий Воздушно-космическими силами КСИР;

генерал Голамали Рашид – штаб «Хатам аль-Анбия»;

генерал Мехди Рабани – заместитель начальника оперативного отдела;

генерал Голамреза Мехраби – заместитель главы разведки;

бригадный генерал Давуд Шехиян – руководитель систем ПВО КСИР;

бригадный генерал Масуд Шанеи – начальник штаба и командир КСИР.