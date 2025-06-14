Израильские ВВС нанесли удары по оборонительным системам в районе Тегерана на расстоянии более 1500 км от территории Израиля, сообщает ЦАХАЛ.

«Впервые с начала войны ВВС Израиля нанесли удары по оборонительным системам в районе Тегерана на расстоянии более 1500 км от израильской территории», — говорится в сообщении армейского Telegram-канала.

Кроме того, в пабликах распространились спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение самой западной иранской радиолокационной станции Субаши, удар по которой пришелся еще минувшим днём.