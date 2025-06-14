Телеведущий и недавний сторонник Дональда Трампа Такер Карлсон раскритиковал его на фоне удара Израиля по Ирану, заявив, что президент США стал соучастником атаки.

Об этом пишет New Republic.

По словам Карлсона, США не просто знали об операции, а активно помогали Израилю, что делает их участниками событий. Он отметил, что лозунг «Америка прежде всего» теперь звучит неубедительно.

«Наша страна глубоко увязла. И если задать вопрос, какую пользу всё это приносит США, — ответов просто нет», — заявил Карлсон.