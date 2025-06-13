13 июня продолжилось заседание судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений Армении против Азербайджана.

На судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания начальник отдела управления Генеральной прокуратуры по защите государственного обвинения Насир Байрамов задал обвиняемому Левону Мнацаканяну очередные вопросы.

Л. Мнацаканян заявил, что в 2015-2018 годах он был «командующим армией» так называемого режима, в 2018-2019 годах — «начальником служб по чрезвычайным ситуациям», а с июня 2019 года по начало июня 2020 года — «начальником полиции», а затем вышел на пенсию, и добавил: «После освобождения от «должности» я не работал ни в одном общественном или официальном месте, став полицейским пенсионером».

Л. Мнацаканян обосновал свое «увольнение с должности» ответом на слова председателя Союза добровольцев Ергирабад Армении Сасуна Микаеляна.

На вопрос: «По приказу какого должностного лица вы были освобождены?», он ответил: «президентом Армении при участии премьер-министра». Он добавил, что в то время премьер-министром Армении был Никол Пашинян, а президентом — Армен Саркисян.

Обвиняемый, отвечая на вопросы прокурора, защищающего государственное обвинение, заявил, что во время 44-дневной войны 2020 года он находился в нескольких направлениях по просьбе «президента» так называемой структуры Араика Арутюняна.

Так, А. Арутюнян обращался к нему дважды в разное время во время войны, прося оказать содействие местным «властям» в вопросах безопасности и гражданской обороны и проверить состояние артиллерии. Л. Мнацаканян, в свою очередь, посетил Гадрут, Суговушан и другие направления в связи с вышеуказанными вопросами.

После этого в суде была показана видеозапись собрания, проведенного военными в средней школе Шушакенд во время 44-дневной войны, в котором принимал участие и Л. Мнацаканян.

Выступая на совещании, Самвел Бабаян, который был «командующим армией» так называемого режима в 1994-2000 годах (бывший «министр обороны» так называемого режима, бывший «секретарь совета безопасности» — ред.), дает указания военным и разъясняет план готовящейся наступательной операции по окружению противника в Шуше. Он указывает на конкретные места на карте и говорит, что там заминированный участок и, чтобы они его не пересекали. Самвел Бабаян обращается к военным и говорит, что от их завтрашних действий зависит судьба Карабаха. Кто получит задание, тот и должен его выполнить. Операция не формальная и если она не состоится, то мы должны попрощаться с Карабахом и отправиться в Иреван. Неясно также, даст ли Азербайджан разрешение на выезд.

Он отмечает, что скорость — главная задача, и важно быстро занять необходимые позиции. Самвел Бабаян говорит, что будет на месте в 6 утра, а в 7 — будет задействована артиллерия и они пойдут в наступление.

В суде Левон Мнацаканян подтвердил свое участие в том совещании и сказал, что кадры были сделаны 5 ноября 2020 года.

Совещание провел Самвел Бабаян, который также был ответственным лицом. В совещании участвовали «командиры» 3 батальонов. Л. Мнацаканян сказал, что он отправился в это место накануне. Он добавил, что целью было атаковать силами 3 батальонов и перекрыть дорогу в направлениях Чанагчы, Дашалты и Шуши.

То есть, силы пришлось разделить, противника надо было лишить всех видов поддержки. По словам руководителя совещания, в результате успешной операции в дальнейшем будет легче оборонять Шушу. Операция должна была начаться в 6 утра. Однако после ухода руководства оставшиеся там командиры выразили недовольство планом, заявив, что они к ней не готовы и им не дали времени на подготовку.

Л. Мнацаканян сообщил, что операция не состоялась. Он отметил, что одним из участников совещания был Артур Арутюнян, назначенный армией в то время «ответственным лицом» на шушинском направлении.

Прокурор, защищающий государственное обвинение, ссылаясь на предыдущие заявления обвиняемого, напомнил о его словах, что ракеты «Искендер М», «Смерч», «Эльбрус» и «Точка-У» не находились на вооружении «армии» так называемого режима. Затем он спросил, кто отдал приказ запустить эти ракеты по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры в Азербайджане. Л. Мнацаканян ответил на вопрос следующим образом: «Это оружие находится в артиллерийском управлении ракетных войск вооруженных сил Республики Армения и они им управляют. Какие там сейчас правила, я уже не знаю. Согласно законодательству Республики Армения, пакет документов утверждает Совет безопасности Республики Армения».

Подчеркнув, что так называемый режим не заключал договоров ни с одним государством об импорте оружия, он также сказал: «Позвольте мне ответить относительно периода, когда я был «командующим армией» (2015-2018 — ред.). Ни с одной страной не было заключено никаких договоров, никакие боеприпасы не импортировались. Мы закупали оружие только у вооруженных сил Армении, как их составной части».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Генеральной прокуратуры Фуада Мусаева, обвиняемый отметил, что для того, чтобы воевать на некогда оккупированных территориях Азербайджана прибывали люди армянского происхождения из России, Ливана, Америки, Франции, Сирии, Канады, Австралии, Испании, различных стран Европы.

Отвечая на другие вопросы, он сказал, что в ходе Апрельских боев он сам дал приказ о развертывании резервных отрядов вооруженных формирований на агдамском и хачынчайском направлениях.

Л. Мнацаканян также раскрыл имена тех, кто во время Апрельских боев отвечал за артиллерию на северном и южном направлениях: «Командиром бригады был Григорий Саакян, начальником артиллерии — Гена Багдасарян».

Отвечая на вопросы прокурора, он подтвердил, что в 2016 году, вскоре после Апрельских боев, президент Республики Армения Серж Саргсян посетил оккупированные в то время территории Азербайджана, и сказал: «Президент Республики Армения ежегодно совершал поездки в Карабах, в рамках которых посещал воинские части. Это не стало исключением в 2016 году. То есть, в том же году он приехал и посетил воинскую часть».

Он также отметил, что в период, когда был «командиром армии» так называемого режима, он сопровождал президента Армении в этих поездках.

Обвиняемый также отметил, что часть военнослужащих, участвовавших в Апрельских боях, была награждена.

Л. Мнацаканян также ответил на вопрос о картах, составленных после установления мин. Он сказал: «Карты минных полей отправлялись «наверх» — в управление инженерных войск вооруженных сил Армении. А про формуляры точно не знаю».

Затем обвиняемый ответил на вопросы защитников.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель Вусал Абдуллаев задал вопросы обвиняемому Давиду Манукяну. Однако Д. Манукян уклонился от ответов на большинство вопросов.

Обвиняемый утверждал, что не участвовал в выселении азербайджанского населения из своих домов.

Отвечая на вопрос о заложенных минах, он сказал: «Мы их установили для того, чтобы они не могли пересечь линию фронта».

Судебный процесс продолжится 19 июня.