Иран хочет переговоров, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC.

По его словам, иранские власти сами звонят ему и выражают желание начать диалог. Отвечая на вопрос, почему Тегеран заинтересован в переговорах после израильских атак, Трамп уточнил, что речь идет о тех же представителях, с которыми США работали раньше, «хотя многие из них уже мертвы».

Он также высоко оценил действия Израиля, подчеркнув, что израильтяне использовали «лучшее в мире вооружение, которое является американским».