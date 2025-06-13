Министерство иностранных дел Азербайджана расширило список лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта. Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «О паспортах», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, получить дипломатический паспорт смогут и заместители руководителя отдела или приравненного к нему структурного подразделения Администрации президента Азербайджана. Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.