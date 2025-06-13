Граждане Азербайджана пока не обращались на горячую линию Министерства иностранных дел с целью возвращения на родину на фоне израильских атак по территории Исламской Республики.

Об этом Minval сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Ни одного обращения от наших граждан до сих пор не поступало», — сказал дипломат, пообещав, что ведомство проинформирует общественность при поступлении новой информации о соотечественниках, находящихся на территории Ирана.

Кроме того, он отметил, что посольство Азербайджана в Тегеране продолжает функционировать в штатном режиме, график работы дипмиссии не претерпел изменений.