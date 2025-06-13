В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран по соображениям безопасности отменены следующие рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines, запланированные на 13 июня:

* Баку – Лахор – Баку (J2 145/146)

* Баку – Мумбаи – Баку (J2 059/060)

* Баку – Даммам – Баку (J2 8205/8206)

AZAL считает безопасность полетов приоритетом, внимательно следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров о любых изменениях. При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр авиакомпании по электронной почте — [email protected].