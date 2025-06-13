Израиль ликвидировал не менее 20 высокопоставленных иранских командиров менее чем за сутки. Об этом сообщает Reuters.

Среди них — командующий Аэрокосмическими силами Ирана Али Хаджизаде, ключевая фигура, отвечавшая за ракетные и беспилотные удары по территории Израиля.

Армия Израиля сообщила о ликвидации высшего командования ВВС Ирана во время собрания в подземном штабе с помощью атаки истребителей.

ЦАХАЛ отметил, что Хаджизаде и его подчиненные командовали прямыми ракетными и беспилотными атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и прямым ракетным ударом в апреле 2024 года.

Иранский командующий публично заявлял о своей приверженности уничтожению Израиля на различных мероприятиях в последние годы и «играл центральную роль в разработке плана иранского режима по уничтожению Израиля».

«Кроме того, высокопоставленные должностные лица, которые были ликвидированы, руководили атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года», говорится в сообщении.