Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким заявлением по Ирану на фоне продолжающихся ударов Израиля. Он подчеркнул, что дал Тегерану множество шансов заключить соглашение, но те проигнорировали предупреждения.

«Я настоятельно говорил: просто сделайте это — иначе будет хуже, чем они могут себе представить», — отметил Трамп. Он напомнил, что США производят самое мощное и смертоносное оружие, которым активно располагает Израиль: «И ещё больше уже в пути».

По словам Трампа, те иранские радикалы, которые бросались угрозами, уже «все мертвы». Он предупредил, что ситуация только ухудшится, если Иран не изменит курс.

«Разрушения уже огромны, но сделка всё ещё может остановить следующие жестокие удары. Иран должен действовать сейчас, чтобы спасти то, что осталось от его империи. Больше никаких смертей, больше никаких разрушений. Просто сделайте это, пока не поздно», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что новые удары Израиля по Ирану уже запланированы и «будут ещё более жестокими».