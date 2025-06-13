13 июня в Баку начал работу первый двухдневный Конгресс онкологов Союза тюркоязычных государств, организатором которого выступил Национальный центр онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана. Укрепление научного сотрудничества между онкологами тюркоязычных стран является целью мероприятия.

Генеральный директор Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев объявил первый Конгресс онкологов Союза тюркоязычных государств открытым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам первого Конгресса онкологов Союза тюркоязычных государств. Письмо зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

Ученые, специалисты и официальные лица, представляющие 10 стран мира, а также местные и международные организации в течение двух дней примут участие в различного рода мероприятиях. Планируется подписание Меморандума о научном сотрудничестве в области онкологии между тюркоязычными государствами.