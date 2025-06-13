Израильский удар обрёк сионистский режим на «горькую и мучительную участь», заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Его заявление распространили иранские СМИ.

«Сионистский режим, совершив это преступление, обрёк себя на горькую и мучительную участь — и он неизбежно её получит», — говорится в заявлении.

Хаменеи обвинил Израиль в нападении на гражданскую инфраструктуру и «демонстрации своей злонамеренной и кровавой сущности». По его словам, удары пришлись по жилым районам страны.

Как передаёт «Интерфакс», Хаменеи подтвердил, что в результате атаки погибли высокопоставленные военные и учёные, связанные с иранской ядерной программой.