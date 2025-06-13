Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в котором заявил, что противостояние с Ираном обещает быть затяжным.

«Мы провели очень успешный первый удар: поразили высшее командование, нанесли удар по ведущим учёным, занимающимся разработкой ядерного оружия, и по ядерной инфраструктуре. Мы добились серьёзных успехов. Но я также понимаю — и вы это знаете — не бывает войн без цены. Нам предстоит долгое пребывание на передовой, гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор», — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что граждане страны должны быть готовы к трудностям: «Я уверен, что вы уже готовитесь — снабжаетесь всем необходимым: продуктами, вещами, одеждой. Но важнее всего — запастись терпением, верой в правоту нашего пути и уверенностью в победе».

Нетаньяху также напомнил, что операция получила название «С народом мой Бог»: «С народом Божьим никто не справится, и никто не сможет превозмочь его».