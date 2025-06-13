СМИ раскрыли подробности масштабной операции, проведённой израильской разведкой Моссад с целью ослабления ракетного потенциала и ПВО Ирана.

В центральном Иране бойцы Моссада развернули системы высокоточного оружия вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов. С началом воздушной атаки Израиля они были активированы и нанесли удары по целям.

В рамках другой операции на транспортные средства были установлены специальные системы, предназначенные для выведения из строя иранской ПВО, угрожающей израильским истребителям. Цели были полностью уничтожены.

Задолго до атаки Моссад создал в Иране скрытую базу дронов-камикадзе. Во время израильской операции беспилотники были активированы и атаковали пусковые установки ракет класса «земля-земля» на базе Асфагабад под Тегераном.