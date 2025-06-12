На суде в Баку обвиняемый Левон Мнацаканян ответил на вопросы прокурора относительно минирования территорий Азербайджана. Он зоявил, что закладывал противопехотные и противотанковые мины на оккупированных территориях.

По словам Л. Мнацаканяна, на первоначальном этапе использовались мины, произведенные в Советском Союзе, а на последующих этапах — мины, закупленные в России и переданные режиму через Армению. «В последний период мины производились также в Республике Армения и передавались нам», — добавил он.

Следует отметить, что на предыдущих судебных процессах Л.Мнацаканян заявлял, что «армия» так называемого режима считалась частью вооруженных сил Армении.