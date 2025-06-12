Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О мерах, связанных с объявлением города Шуша «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год».

Согласно документу, на 5-м заседании министров туризма стран-членов Организации экономического сотрудничества, состоявшемся в городе Ардебиль Исламской Республики Иран 5 октября 2023 года, культурная столица Азербайджана – город Шуша была объявлена «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год. Это решение является выражением особого уважения к одному из важных центров историко-культурной, общественно-политической жизни Азербайджана – Шуше и сыграет свою роль в дальнейшем расширении сотрудничества между государствами-членами в сфере туризма.

В связи с этим Кабинету министров поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества» на 2026 год и решить другие вопросы, вытекающие из Распоряжения.