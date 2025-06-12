Завершился судебный процесс по уголовному делу начальника Транзитного отдела Государственного таможенного комитета (ГТК) Анара Асланова, обвиняемого в незаконном ввозе автомобилей на территорию страны.

На процессе под председательством судьи Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Нахида Мирзоева был зачитан приговор, передает АПА.

Решением суда обвиняемый Анар Асланов приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, Анар Асланов в обмен на крупную взятку создал условия для незаконного оформления документации на более чем 800 автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, ввезенных в июне-августе 2023 года из Грузии в Азербайджан.