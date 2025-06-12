Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку завода ООО Nobel Food İndustry, выпускающего различные виды и сорта снековой продукции.

Министр экономики Микаил Джаббаров и председатель наблюдательного совета Azersun Holding Ахмед Гозель проинформировали главу государства о деятельности предприятия.

Данное предприятие, введенное в эксплуатацию при соучредительстве консервного завода Qafqaz, принадлежащего Azersun Holding и ООО Shervan, будет производить различные виды и сорта снековой продукции – попкорн, печенье и сухофрукты. Наряду с представлением продукции местным потребителям, планируется также экспортировать ее в различные страны. На заводе с годовым объемом производства 9600 тонн установлено современное оборудование из ведущих стран мира. Такая продукция, как семена подсолнечника, миндаль, фундук, которая будет использоваться в производстве, будет обеспечиваться за счет местного сырья.

Предприятие, общая площадь которого составляет более 7 гектаров, обеспечит 210 человек постоянными рабочими местами. Общая инвестиционная стоимость завода составляет 38 миллионов манатов, из которых 5 миллионов манатов – льготный кредит, выделенный Фондом развития предпринимательства Азербайджана.