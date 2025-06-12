Пропагандистское российское агентство РИА Новости опубликовало сообщение со ссылкой на якобы анонимный источник о том, что «в России рассчитывают на признание Азербайджаном принадлежности Крыма и новых регионов». Данная публикация вышла якобы в ответ на реакцию МИД Азербайджана относительно недопустимых высказываний по Карабаху со стороны помощника президента РФ Владимира Мединского.

Ранее, говоря о войне в Украине, Мединский ляпнул: «Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — заявил он. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

C подобными антиазерайджанскими выпадами, исходящими от Москвы, в последнее время Баку сталкивается все чаще. Чем продиктованы действия российской стороны и чего ждать, в беседе с Minval.az рассказал украинский журналист Денис Казанский.

«Публикацию РИА Новости расцениваю как часть пропагандистской кампании, которая нацелена на то, чтобы в первую очередь оправдать российскую внешнюю агрессивную политику против Украины. Но мы понимаем, что мишенью является не только Украина, а в широком смысле все постсоветское пространство, территорию которого Россия рассматривает как ту, которая ей принадлежит, а людей считает холопами и крепостными. То есть она считает, что люди являются ее собственностью, а у народа нет права голоса. Такими категориями мыслили когда-то русские цари, так мыслит и сегодня российское руководство», — сказал Казанский.

Информация РИА Новости, по его словам, это своего рода часть кампании по оправданию российской агрессии: «Они постоянно изыскивают либо какие-то заявления маргинальных политиков, либо высасывают из пальца информацию о том, что якобы все одобряют их агрессию в отношении Украины. Ищут в свое оправдание какую-нибудь мнимую или реальную поддержку».

«Что касается российско-азербайджанских отношений, то мне до конца непонятно, почему Россия на ровном месте устроила всю эту откровенно агрессивную антиазербайджанскую кампанию. Ведь были довольно конструктивные отношения, никто не вступал в прямые столкновения с Азербайджаном. А после того, как был сбит азербайджанский самолет, не было принесено извинений со стороны России, не была выплачена компенсация… Видимо в Москве считают, что нельзя никогда признавать свои ошибки и приносить извинения. Вот они и продолжают нагнетать истерию против Азербайджана, вместо того, чтобы извиниться и сгладить ситуацию», — считает журналист, добавив при этом, что не имеет других предположений о цели российской стороны.

«Вирус шовинизма, который их поразил, полностью лишил РФ адекватности. Они считают, что нельзя идти на уступки или извиняться перед странами на постсоветском пространстве. Там уверены в том, что со всеми постсоветскими государствами следует общаться исключительно с позиции силы», — заключил Казанский.