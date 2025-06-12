Прокуратурой Товузского района проведена проверка по факту нарушения трудовых прав работника ООО Billur Fimrası.

Как сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана, в ходе проверки установлено, что вышеуказанное юридическое лицо привлекло работника для выполнения работ (услуг) в качестве оператора на автозаправочной станции «Биллур Петрол», расположенной в Товузском районе, без вступления в законную силу (заключения) трудового договора в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

В связи с этим прокуратурой Товузского района возбуждено дело об административном правонарушении по статье 192.1 Кодекса об административных правонарушениях, а постановлением суда на юридическое лицо наложен административный штраф в размере 20 000 манатов.

Также директор предприятия Ильхам Кямиль оглу Дамиров оштрафован на 3000 манатов.