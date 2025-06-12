Продолжающиеся войны в Украине и на Ближнем Востоке, санкции, политические кризисы и нестабильность всё больше формируют новые потоки миграции. Мир стал более подвижным, но не везде одинаково открытым. Minval разбирает, куда сегодня легче всего уехать, где получить визу почти невозможно, и как международная политика изменила судьбы миллионов.

Азербайджан является одной из самых доступных стран региона. Безвизовый въезд предоставляется, в том числе гражданам: России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы — сроком до 90 дней. Также с Турцией действует особый режим – граждане могут пребывать до 90 дней с ID-картой. Для граждан других стран доступна электронная виза (ASAN Visa) — она оформляется онлайн за три рабочих дня и стоит около $20 (примерно 34 маната). Это делает Азербайджан удобным направлением для туристов и тех, кто рассматривает краткосрочный переезд.

Китай остаётся закрытым для большинства спонтанных миграций. После пандемии COVID-19 и на фоне политической напряжённости визовый режим остаётся жёстким. Однако на фоне расширения двусторонних связей между Баку и Пекином стороны утвердили соглашение о взаимном безвизовом режиме. В частности, соглашение об отмене визового режима с Китаем позавчера утвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе его визита в Пекин.

Речь идёт о краткосрочных поездках — до 14–30 дней — для туристических и деловых целей. Это очень своевременное решение, особенно с учётом растущих объёмов китайских инвестиций на Южном Кавказе и активизации азербайджанского участия в проекте Средний коридор.

После того, как соглашение вступит в силу: граждане Азербайджана смогут посещать Китай без виз на срок до 14–30 дней; аналогичные условия получат и граждане КНР при поездках в Азербайджан. А пока для въезда в Китай гражданам Азербайджана по-прежнему требуется виза, а китайским гражданам — электронная виза (ASAN Visa) или приглашение для деловой поездки в Азербайджан. Ожидается, что безвизовый режим заработает уже этой осенью.

Тем временем Грузия остаётся одним из самых открытых государств — здесь безвизовый въезд для большинства стран возможен на срок до одного года. Это делает страну привлекательной не только для кратких визитов, но и для временного проживания. Сравнимо простая процедура получения вида на жительство, основанная на аренде жилья или открытии малого бизнеса, только повышает интерес к переезду.

В Армении действует разный визовый режим в зависимости от гражданства путешественника. По экономике Армения остается тесно завязанной в основном на Россию, и чтобы как-то развить ее пытается делать ставку на туризм.

Также популярными направлениями для миграции остаются Турция, ОАЭ, Сербия и Латинская Америка. Несмотря на рост цен и изменения в законах о ВНЖ, Турция продолжает пускать россиян и украинцев без виз, на срок до 60 дней. Оформление временного ВНЖ возможно, хотя и стало сложнее в некоторых провинциях.

С другой стороны, есть страны, въезд в которые для граждан некоторых государств стал практически невозможен. В первую очередь, это касается граждан России, Беларуси и Ирана.

В Соединённые Штаты получить визу стало почти нереально. Однако из-за высокого потока заявителей сроки ожидания собеседований растягиваются на месяцы, а иногда — на год. Процент отказов остаётся высоким даже для людей с крепкими связями на родине и стабильным доходом.

Канада хоть и принимает заявки на туристические, учебные и иммиграционные визы, предъявляет крайне жёсткие требования к финансовым документам, доказательствам возвращения и наличию спонсора. Подходящие под условия получают разрешения, но на фоне геополитической ситуации число отказов существенно возросло.

Великобритания известна своей самой дорогой визовой системой в Европе. Даже стандартная туристическая виза стоит около 120 фунтов (256,8 манатов), и это не считая дополнительных сборов за ускоренное рассмотрение.

Требования к заявителям высоки: от подробного объяснения маршрута до выписок с банковского счёта и справок с работы. Ситуация с визами в страны Шенгенской зоны также значительно изменилась. После начала войны в Украине Евросоюз приостановил упрощённые визовые соглашения с Россией и Беларусью. Многие страны фактически прекратили выдачу виз гражданам этих государств. Однако Италия, Венгрия, Испания и Греция продолжают принимать заявления, хотя и чаще всего выдают краткосрочные, одноразовые визы.

Процесс оформления визы для большинства стран остаётся довольно стандартным, но стал дольше и жёстче. Он включает: выбор типа визы (туристическая, рабочая, учебная, гуманитарная); сбор документов (анкета, паспорт, подтверждение финансов, медицинская страховка); запись в визовый центр или консульство (часто — за месяцы вперёд); оплата консульского сбора; прохождение собеседования (при необходимости); ожидание результата — от нескольких дней до нескольких месяцев. Часто из-за политических обстоятельств заявители сталкиваются с непредсказуемыми отказами, даже при полном соблюдении всех требований.

В мире, где войны, политика всё сильнее влияют на миграционные маршруты, миграция из статуса возможности превратилась в необходимость. Страны, ранее закрытые, теперь ищут новых специалистов и упрощают визовые процедуры. Другие, наоборот, на фоне напряжённости закрывают двери.