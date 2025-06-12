За последние сутки с 11 на 12 июня потери ВС России на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала войны в Украине российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 000 340 (+1140) человек ликвидированы;

танков — 10 933 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед;

артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед;

РСЗО — 1413 ед;

средства ПВО — 1184 (+1) ед;

самолетов — 416 ед;

вертолетов — 337 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138) ед;

крылатых ракет — 3337 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед;

специальной техники — 3914 ед.