За последние сутки с 11 на 12 июня потери ВС России на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала войны в Украине российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 000 340 (+1140) человек ликвидированы;
танков — 10 933 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 22 786 (+3) ед;
артиллерийских систем — 29 063 (+47) ед;
РСЗО — 1413 ед;
средства ПВО — 1184 (+1) ед;
самолетов — 416 ед;
вертолетов — 337 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 435 (+138) ед;
крылатых ракет — 3337 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 51 715 (+136) ед;
специальной техники — 3914 ед.