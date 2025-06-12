Минувшей ночью Россия атаковала Харьков.

Под обстрелом оказались несколько районов города. В городе зафиксировано 11 попаданий. По словам мэра, под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и инфраструктура. В частности, повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. 12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди них четверо детей.

Напомним, что прошлой ночью россияне тоже атаковали Харьков, применив 15 «Шахедов».

В свою очередь минобороны РФ сообщает, что за ночь над Россией сбили 52 украинских беспилотника:

41– над Белгородской областью,

6 – над Брянской областью,

3 – над Московским регионом, 2 – над аннексированным Крымом.