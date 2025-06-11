В 2024 году число вооруженных конфликтов в мире достигло 61, что стало самым высоким показателем за последние 70 лет. Об этом говорится в отчете Института исследований мира в Осло (PRIO).

Общее количество конфликтов составило 61, они происходили в 36 различных странах. В отчете Института исследований мира в Осло говорится, что 2024 год стал годом с самым высоким числом вооруженных конфликтов на государственном уровне за последние семь десятилетий.

Уточняется, что число смертей, связанных с боевыми действиями, в 2024 году сохранилось на стабильном уровне и составило около 129 тысяч. Наиболее пострадавшим регионом стала Африка, где было зафиксировано 28 конфликтов, что почти вдвое превышает показатели десятилетней давности. В Азии зарегистрировано 17 конфликтов, на Ближнем Востоке – 10, в Европе – три, в Америке – два.