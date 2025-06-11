Представительство президента Азербайджана в Ханкенди, Агдере и Ходжалы выступило с заявлением в ответ на материал Reaksiya TV, где прозвучали обвинения со стороны арендатора ресторана «Хан Араз» Сафара Салманова.

Согласно заявлению, Салманов потребовал признать его победителем конкурса на аренду объекта, не пройдя предусмотренные процедуры. Его контракт был подписан 25 апреля 2024 года, в то время как официальные тарифы были утверждены позже — решением Наблюдательного совета 20 августа. Согласно новым условиям, арендная плата была увеличена не в 68 раз, как утверждает Салманов, а на 64%. Он отказался от подписания договора, но продолжает использовать помещение незаконно.

Также сообщается, что Салманов без согласования начал строительство пристройки (мангальной зоны), а его утверждение о вложенных 200 тыс. манатов инвестиций не подтвердилось: документы не предоставлены, а фото- и видеосъёмки свидетельствуют об обратном.

Представительство подвергло резкой критике главу Азербайджанской демократической партии Сердара Джалалоглу, заявив, что его высказывания искажают действительность, а его попытки представить происходящее как хаос напоминают риторику времён правления тандема НФА-Мусават.

В заявлении подчёркивается, что резиденты освобождённых территорий с 1 января 2023 года на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, землю и упрощённого налога. Также компенсируются 100% социальных взносов и 20% коммунальных расходов.

На сегодняшний день сдано в аренду 474 объекта, 299 начали работу, создано около 1900 рабочих мест, объём инвестиций превысил 45,5 млн манатов. После запуска остальных объектов ожидается более 5000 рабочих мест. Более 13 тыс. человек уже вернулись и проживают в освобождённых районах.

Заявление завершается осуждением Reaksiya TV за распространение односторонней, непроверенной информации, нарушающей закон и журналистскую этику.