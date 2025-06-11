Понятие стабильного тарифа никоим образом не станет дополнительным финансовым бременем для граждан. Об этом Minval заявил глава Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

В Азербайджане разработаны новые законопроекты, предусматривающие введение фиксированного тарифа в секторе газо- и элетроснабжения, что представляют собой ежемесячные платежи, взимаемые с каждого потребителя для компенсации части постоянных затрат, не зависящие от объёма потребляемой электроэнергии. Согласно документам, в случае принятия законопроектов регулируемые тарифы на газ и свет вступят в силу с 1 июля 2028 года.

Данная новость расстроила население, особенно тех, кто имеет два и более объекта недвижимости. Однако Гурбанов объяснил, в чем кроется суть законопроектов: «К примеру, если в течение одного расчетного периода абонент обычно платил за потребление 10 манатов, то с введением стабильного ежемесячного тарифа в размере 1 маната, сумма оплаты за само потребление составит не более 9 манатов. Тем самым потребитель будет платить все те же 10 манатов. В этом случае только абоненты, не потребляющие свет и газ, то есть лица, имеющие квартиру, загородный дом, дачу, должны будут платить стабильный тариф – тот же условный 1 манат».

Депутат уверяет, что сегодня нет никаких условий, которые бы негативно отразились на благосостоянии граждан, а принимаемые законы лишь служат интересам населения. Государство и субъекты государственной деятельности работают над бесперебойным обеспечением граждан газом, электроэнергией и теплом. Все это регулируется законодательством.

Он отметил, что стабильный тариф применяется и в мировой практике. Согласно действующим методологиям, он рассматривается как один из ключевых элементов структуры базовых расходов.

Предполагается, что закон не начнёт применяться сразу после вступления в силу. В перспективе планируется, что распределение, транспортировка и продажа энергоресурсов будут осуществляться из единого центра. Это, в свою очередь, должно обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами.

Согласно данным открытых источников, применение стабильного тарифа на свет и газ в мировой практике означает введение фиксированной платы (обычно ежемесячной) за подключение к энергосистеме, независимо от объёма потребления. Этот тариф чаще всего не заменяет оплату за фактическое потребление, а дополняет её.

В мировой практике он применяется по следующим причинам: гарантированное покрытие затрат поставщика (даже если абонент почти не использует ресурс, например, на даче зимой, компании всё равно нужно поддерживать сети, проводить обслуживание и быть готовой к подаче энергии в любой момент); стимулирование рационального использования ресурсов (в некоторых странах фиксированная плата сочетается с прогрессивными тарифами: чем больше потребляешь, тем дороже каждый следующий киловатт/кубометр. Это мотивирует экономить).

В международной практике, например, в Германии, в счёт за электроэнергию всегда включена базовая фиксированная плата за подключение к сети — около 5–10 евро в месяц, независимо от потребления. В США большинство поставщиков газа и электричества применяют basic service fee — фиксированную сумму на счету (например, $10–$20), которая взымается даже при нулевом потреблении.

В Турции также существует abonelik ücreti (абонентская плата), используется в основном в контексте подключения к услугам, таким как газ, вода, интернет и т.д. Это единоразовый платеж, который взимается за подключение к службе и начало ее предоставления. Во Франции взимается фиксированная часть счета за электричество — abonnement, что отражает расходы на содержание сети, а переменная часть зависит от потребления.