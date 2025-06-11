В соответствии с планом подготовки на текущий год, военные пилоты выполнили учебно-тренировочные полеты на авиационных средствах.

Сначала до сведения личного состава были доведены правила безопасности. После проверки состояния здоровья военных пилотов были выполнены практические полеты по установленным маршрутам, сообщает Минобороны.

Военными пилотами были выполнены задачи по взлёту и посадке, а также сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах.

Во время полетов, совершаемых в целях совершенствования боевых навыков военных пилотов, был продемонстрирован высокий профессионализм.

