Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего Д.Х., обвиняемого в убийстве своего отца с применением огнестрельного оружия.

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хаммеда Нуриева было зачитано решение суда, передает АПА.

Согласно приговору, вина обвиняемого в убийстве Рояла Гусейнова была доказана, и он был приговорён к 10 годам лишения свободы.

Напомним, преступление было совершено 17 декабря прошлого года в селе Ени Улуханлы Сальянского района. На почве семейного конфликта подросток застрелил своего отца, расчленил тело и выбросил его в коллектор на территории села. Ему было предъявлено обвинение по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).