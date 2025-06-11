Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил автомобили всем футболистам и тренерскому штабу сборной Узбекистана после заключительного матча команды в азиатском отборе Кубка мира-2026 с Катаром. Матч в Ташкенте завершился победой хозяев – 3:0.

За тур до конца квалификации узбекистанцы, сыграв вничью с ОАЭ, впервые в истории обеспечили себе путевку в финальный турнир ЧМ-2026.

По окончании матча на стадион выкатили 40 автомобилей BYD, ключи от которых вручили всем игрокам и членам тренерского штаба сборной.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о присвоении группе игроков и тренеров сборной почетных званий, награждение орденами и медалями.