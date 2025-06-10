В ходе суда в Баку над обвиняемыми в терроризме армянами Рубен Варданян подал в суд очередное ходатайство о предоставлении членам его семьи копии обвинительного акта и просил рассмотреть ходатайства, которые он подал на предыдущих слушаниях.

Адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман поддержал своего подзащитного.

Судья Зейнал Агаев сказал, что поскольку ходатайства, которые в настоящее время подаются в суд, уже рассматривались на предыдущих слушаниях и по ним были вынесены соответствующие решения, в этот раз они не будут вынесены на обсуждение.

Затем обвиняемый Рубен Варданян вновь обратился в суд и подал очередное ходатайство о проверке соответствия русского перевода обвинительного акта по уголовному делу тексту на азербайджанском языке путем проведения экспертизы.

Начальник отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов поведал, что обвиняемый неоднократно обращается с одним и тем же ходатайством. Поэтому ходатайство не должно быть предметом обсуждения.

Далее суд отправился на совещание для вынесения решения. Согласно решению, вынесенному по результатам совещания, ходатайство не было удовлетворено.