Возвращенные из Сирии в Азербайджан 13 человек (9 детей, 1 мужчина, 3 женщины), размещены в учреждении социальных услуг Агентства соцуслуг.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, первоначальная медицинская и социально-психологическая поддержка репатриированным лицам была оказана в учреждении социального обслуживания.

На следующем этапе социально-психологическое состояние репатриированных лиц оценивалось социальными работниками и психологами Агентства. В настоящее время для каждого репатрианта реализуются мероприятия социально-психологической поддержки на основе индивидуального плана развития.

Продолжается социальная реабилитация репатриантов в семьях их происхождения во взаимодействии с другими профильными учреждениями.

За последние годы Агентство социальных услуг предоставило услуги социальной реабилитации и реинтеграции почти 550 репатриантам.