Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может мобилизовать 27 тысяч человек в ряды ВСУ за месяц.

Его слова приводит венгерское издание Valasz online.

«Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц», — сказал Зеленский.

По его утверждению, Россия может мобилизовать до 50 тысяч человек для участия в войне в Украине.

Президент Украины также напомнил, что на территории республики нет мобилизации молодых людей до 24 лет, поскольку им предлагают контракт.