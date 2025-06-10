11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-22, днем ​​- 27-32° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — ​​35-40%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем ​​- 31-36° тепла, в горах ночью 8-13, днем ​​- 15-20° тепла.